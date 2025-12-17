Cinema la società di produzione Movie on Pictures presenta il programma per il 2026

Movie on Pictures, società di produzione e distribuzione cinematografica, annuncia il suo programma per il 2026 a Roma, con l’obiettivo di promuovere un’informazione storica accurata e di stimolare riflessioni sulla trasmissione e narrazione della memoria collettiva. Un impegno che sottolinea l’importanza di un cinema che sappia educare, emozionare e far riflettere sull’identità e il passato.

Roma, 17 dicembre 2025 – Contribuire a un'informazione storica corretta e stimolare una riflessione profonda sul modo in cui la memoria viene trasmessa e raccontata: sono tra gli obiettivi che si propone la società di produzione e distribuzione cinematografica Movie on Pictures. Lo ha annunciato, ieri, lo stesso Enrico Pinocci, produttore indipendente e fondatore della società, nel presentare i progetti per il 2026 alla sala Anica di Roma. Alla presentazione – affidata al critico e saggista cinematografico Pierluigi Manieri – è seguita la proiezione tecnica del film storico 'Blood on the crown', diretto da Davide Ferrario (regista noto soprattutto per il bel film 'Dopo mezzanotte', accolto tra gli applausi a Berlino nel 2004) e sceneggiato da Jean Pierre Magro.

