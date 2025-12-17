Cina bimbo distrugge una corona d'oro da 300mila euro al museo

Un semplice gesto ha causato un incidente che ha attirato l'attenzione internazionale. Al museo in Cina, un bambino ha accidentalmente distrutto una corona d’oro dal valore di 300mila euro, suscitando dibattiti e commenti sui rischi e sulla sicurezza delle esposizioni museali.

Un attimo, una mano che si appoggia, un oggetto prezioso che cade. È bastato pochissimo perché una visita al museo si trasformasse in uno degli incidenti culturali più commentati degli ultimi giorni. Succede a Pechino, durante una mostra gratuita aperta al pubblico, quando un bambino si avvicina a una teca e, senza rendersene conto, fa rovesciare una corona d'oro artigianale, che finisce a terra sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza. Il video, diffuso sui social, è diventato virale.

Cina, un bimbo in visita al museo fa cadere e danneggia una corona d'oro dal valore di 300mila euro - Un bambino in vista a un museo di Pechino, in Cina, ha inavvertitamente rovesciato una corona d'oro del valore di circa 300 mila euro, danneggiandola. msn.com

