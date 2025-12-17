Cicliste investite a Milano assolti assessore Granelli e dirigenti

Il Tribunale di Milano ha assolto l’assessore Marco Granelli e i dirigenti del Comune dall’accusa di omicidio stradale legata alle morti di due cicliste nel 2023. La decisione si basa sull’assenza di prove che collegano direttamente le responsabilità amministrative agli incidenti avvenuti in viale Brianza e via Sforza.

Il Tribunale di Milano ha assolto l'assessore alle Opere pubbliche, cura del territorio, protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, dall'accusa di concorso in omicidio stradale per le morti delle cicliste Veronica D'Incà e Cristina Scozia, rispettivamente investite in viale Brianza e in via Sforza nel 2023. E' la decisione del gup di Milano, Alberto Carboni, nel doppio dispositivo di sentenza letto pochi minuti fa in aula. Assolti perché il fatto non sussiste anche tre dirigenti del settore mobilità di Palazzo Marino. Le motivazioni delle sentenze saranno depositate entro 30 giorni.

Assolto l’assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano - Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in due diversi processi per due morti sulle ciclabili della città. fanpage.it

Milano: cicliste morte su ciclabili, Granelli 'bene assoluzione ma pensiero va a vittime' - "Sono chiaramente molto soddisfatto, ma il primo pensiero va alle due donne uccise e alle altre vittime della strada perché tutti dobbiamo fare di più per evitarne altre" ... msn.com

