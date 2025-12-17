Il 24 gennaio ad Arceto si terrà la 21ª edizione della

Ciclismo: saranno tantissimi i riconoscimenti che verranno consegnati il 24 gennaio ad Arceto. Torna la "Bici al Chiodo»: premio a Nizzolo

Tutto pronto per la 21ª " Bici al chiodo " del 24 gennaio che si terrà ad Arceto. Saranno tantissimi i premi che verranno consegnati: "Bici al Chiodo" a Giacomo Nizzolo (nella foto). Classe 1989, è stato professionista dal 2011 fino al 2025. Ha iniziato con la Leopard-Trek, e ha poi corso per Dimension Data, Israel-Premier Tech e, negli ultimi anni, con la Q36.5 Pro Cycling Team. Nel corso della sua carriera ha ottenuto 31 vittorie, tra cui un campione europeo in linea nel 2020, due campionati italiani in linea nel 2016 e nel 2020, una tappa al Giro d’Italia nel 2021, e la Gran Piemonte del 2016. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

