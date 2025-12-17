Ciclismo Da Orsi a Mucciarini | premi regionali

La festa del ciclismo regionale a Reggio Emilia ha celebrato i successi e i talenti della disciplina, con premi e riconoscimenti a protagonisti come Orsi e Mucciarini. L’evento, svoltosi nell’Auditorium dell’Università, ha riscosso grande entusiasmo, mettendo in luce la passione e l’impegno del movimento ciclistico nella regione.

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Da Orsi a Mucciarini: premi regionali Modena sugli scudi alla festa del ciclismo regionale che si è svolta nell'Auditorium dell'Università di Reggio Emilia. Pur non avendo nessuna compagine in provincia le 'ciclogirl' sono state protagoniste nei team che hanno attinto dal vivaio giovanile modenese. La solierese Alessia Orsi al primo anno tra le juniores ha dimostrato subito le sue qualità conquistando la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre ai mondiali che si sono svolti in Olanda. Orsi cresciuta nel vivaio della U.S.Sozzigalli si è confermata anche su strada aggiudicandosi gara e maglia di campionessa regionale in quel di Massa Finalese.

Ciclismo. Mucciarini e Paltrinieri, la vittoria è doppia - L’allieva di Serramazzoni Anna Mucciarini e lo juniores di Finale Emilia Matteo Paltrinieri hanno centro due splendidi successi in una prima domenica d’ottobre da incorniciare per il ciclismo modenese ... ilrestodelcarlino.it

