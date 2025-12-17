Ciak è già Natale a Cernusco 600 attori al presepe vivente

A Cernusco, il presepe vivente conquista il centro storico con oltre 600 figuranti tra pastorelli, magi e soldati romani. Quattro scene rappresentano la Natività, trasformando il Naviglio in un suggestivo palcoscenico natalizio. Un evento che fa rivivere la magia del Natale, attirando un grande pubblico e creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Pienone per il presepe vivente a Cernusco, la natività per le vie del centro storico, quattro quadri e più di 600 figuranti tra pastorelli, magi e soldati romani: sul Naviglio va in scena la magia del Natale. Successo a tutto tondo per l'appuntamento organizzato dalla scuola Aurora-Bachelet. Folla delle grandi occasioni in arrivo anche dal circondario per godersi il tradizionale spettacolo che regala un anticipo di festa a più di 800 anni dal presepe di Greccio, il piccolo centro in provincia di Rieti dove nel 1223 San Francesco d'Assisi organizzò la prima rappresentazione vivente dei fatti di Betlemme.

