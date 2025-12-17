Ciacci serve una ’Fricassea’ sul palco del teatro Moderno

Venerdì alle 21, il teatro Moderno di Savignano ospita in anteprima un appuntamento fuori abbonamento: Alessandro Ciacci con il suo spettacolo “Fricassea”. Uno one man show di comicità varia e divertente, scritto, diretto e interpretato dall’artista, che promette una serata all’insegna dell’umorismo e della leggerezza.

Venerdì alle 21 il teatro Moderno di Savignano presenta in anteprima l’appuntamento fuori abbonamento: Alessandro Ciacci in “ Fricassea, one man show di varia e amena comicità ”, scritto, diretto e interpretato dall’artista. Lo spettacolo è una produzione Sillaba. Reduce dall’esperienza nel cast di LOL 5 e con Piero Chiambretti su Rai 3, Ciacci torna sulle scene con un lavoro completamente nuovo e inedito, che unisce immaginazione sfrenata e comicità di alto livello. Con il suo stile peculiare – un equilibrio brillante tra umorismo intelligente, virtuosismo linguistico ed energia esplosiva – trasporta gli spettatori in un mondo dove ogni regola salta: Shakespeare lavora in un call center, l’intelligenza artificiale si confronta con Freud, Socrate filosofeggia a mano armata. Ilrestodelcarlino.it

