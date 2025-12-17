Ci vuole la creatività letale di Kyiv per sfasciare un sottomarino russo

Il 15 dicembre, l’Ucraina ha portato a termine un’operazione audace e senza precedenti, grazie alla creatività e alla determinazione delle forze di Kyiv. In collaborazione con la Marina, il Servizio di Sicurezza ha condotto un’azione mirata in territorio nemico, segnando un momento cruciale nel conflitto e dimostrando la capacità ucraina di reagire con strategia e inventiva.

Kyiv. Il 15 dicembre, il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (Sbu), insieme alla Marina, ha condotto un'operazione unica in territorio nemico. Il drone sottomarino Sea Baby.

