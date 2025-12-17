Ci sono edifici diventati simboli della storia del cinema come la casa di Mamma ho perso l’aereo che sarà riportata alla magia del film

Alcuni edifici sono diventati icone della cultura cinematografica, rappresentando scene memorabili e evocando ricordi indelebili. Tra questi, la casa di

Ci sono edifici diventati simboli della storia del cinema, e la casa di Mamma, ho perso l’aereo è sicuramente una di queste. Non stupisce dunque che la decisione di riarredarla completamente abbia contrariato i fan del film cult natalizio con Macaulay Culkin, ma è arrivata una buona notizia. La casa di Mamma, ho perso l’aereo torna alle origini. La casa di Mamma, ho perso l’aereo sta infatti per tornare al suo aspetto originale: NBC5 Chicago ha riportato che gli interni dell’iconica villa di Winnetka, in Illinois, saranno restaurati per essere riportati indietro nel tempo. « Vogliamo riportare il calore e l’amore del film. 🔗 Leggi su Amica.it

