Christian Bacico positivo al Clostebol | il nuotatore sospeso dal tribunale antidoping

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Bacico, nuotatore italiano e partecipante ai Mondiali di Singapore, è stato sospeso in via cautelare dal tribunale antidoping a seguito di un risultato positivo al Clostebol. La vicenda coinvolge un nome noto nel panorama del nuoto internazionale, aprendo un'ulteriore fase nell'ambito delle indagini e delle procedure disciplinari.

Immagine generica

Christian Bacico, nuotatore italiano che ha partecipato anche ai Mondiali di Singapore della scorsa estate, è stato sospeso in via cautelare a causa della positività al Clostebol. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Christian Bacico positivo al clostebol: arriva la sospensione cautelare. Rischio squalifica

Leggi anche: Caso Visodent, Tribunale: sospeso l’obbligo di pagamento delle rate nei confronti di Compass

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

christian bacico positivo clostebolChristian Bacico positivo al Clostebol: il nuotatore sospeso dal tribunale antidoping - Christian Bacico, nuotatore italiano che ha partecipato anche ai Mondiali di Singapore della scorsa estate, è stato sospeso in via cautelare a causa della ... fanpage.it

christian bacico positivo clostebolChristian Bacico positivo al clostebol: arriva la sospensione cautelare. Rischio squalifica - Christian Bacico è risultato positivo al clostebol metabolita in occasione di un controllo antidoping disposto da NADO Italia e il Tribunale Nazionale ... oasport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.