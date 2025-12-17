Christian Bacico positivo al Clostebol | il nuotatore sospeso dal tribunale antidoping

Christian Bacico, nuotatore italiano e partecipante ai Mondiali di Singapore, è stato sospeso in via cautelare dal tribunale antidoping a seguito di un risultato positivo al Clostebol. La vicenda coinvolge un nome noto nel panorama del nuoto internazionale, aprendo un'ulteriore fase nell'ambito delle indagini e delle procedure disciplinari.

