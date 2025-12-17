Christian Bacico è stato sospeso in via cautelare a causa di una positività al clenbuterolo, provocando confronti con Jannik Sinner. Tuttavia, l’accostamento tra i due atleti risulta fuorviante. La situazione evidenzia un problema più ampio nel panorama sportivo italiano legato al doping, sollevando questioni sulla gestione e la prevenzione delle sostanze proibite.

© Oasport.it - Christian Bacico come Jannik Sinner? Accostamento fuorviante. Ma in Italia c’è un problema clostebol

Una doccia gelida per Christian Bacico, sospeso in via cautelare per una positività al Costebol, accogliendo l’istanza presentata dalla Procura Nazionale Antidoping. Il provvedimento è stato adottato per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Mondiale Antidoping, relativi alla presenza e all’uso di una sostanza proibita. Come si legge nella nota: “ Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Christian Bacico (FIN) per la violazione degli art. 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: CLOSTEBOL METABOLITA). 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Sinner e le tasse pagate in Italia nel 2025: perché Jannik è tra i maggiori contribuenti del Paese

Leggi anche: Ondata di freddo sull'Italia, nel paese natale di Jannik Sinner temperature crollate sotto lo zero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sinner e la footballchallenge che palleggi con la pallina SkySportShorts

Christian Bacico come Jannik Sinner? Accostamento fuorviante. Ma in Italia c’è un problema clostebol - Una doccia gelida per Christian Bacico, sospeso in via cautelare per una positività al Costebol, accogliendo l’istanza presentata dalla Procura Nazionale ... oasport.it