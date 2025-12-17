Christian Bacico come Jannik Sinner? Accostamento fuorviante Ma in Italia c’è un problema clostebol
Christian Bacico è stato sospeso in via cautelare a causa di una positività al clenbuterolo, provocando confronti con Jannik Sinner. Tuttavia, l’accostamento tra i due atleti risulta fuorviante. La situazione evidenzia un problema più ampio nel panorama sportivo italiano legato al doping, sollevando questioni sulla gestione e la prevenzione delle sostanze proibite.
Una doccia gelida per Christian Bacico, sospeso in via cautelare per una positività al Costebol, accogliendo l’istanza presentata dalla Procura Nazionale Antidoping. Il provvedimento è stato adottato per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Mondiale Antidoping, relativi alla presenza e all’uso di una sostanza proibita. Come si legge nella nota: “ Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Christian Bacico (FIN) per la violazione degli art. 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: CLOSTEBOL METABOLITA). 🔗 Leggi su Oasport.it
