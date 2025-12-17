Chivu non rinuncia ai suoi ‘baby’ | tre U23 voleranno per l’Arabia E c’è una differenza con…

Chivu, nuovo responsabile tecnico dell’Inter, conferma la volontà di puntare sui giovani, portando tre giocatori U23 in Arabia per la Supercoppa Italiana. La strategia della società si distingue dal passato, evidenziando un approccio più orientato al futuro e alla valorizzazione dei talenti emergenti, mantenendo comunque alto l’obiettivo di competere ai massimi livelli.

Chivu. L’ Inter si prepara a partire per Riad in vista della Supercoppa Italiana, ma con una strategia diversa rispetto al passato. Se lo scorso anno, con Simone Inzaghi in panchina, la squadra era partita con tre giorni di anticipo per abituarsi alle condizioni climatiche e ambientali, questa volta Cristian Chivu ha optato per un approccio più essenziale, privilegiando due giorni di permanenza prima della semifinale. La giornata tipo dei nerazzurri è scandita con precisione: appuntamento ad Appiano Gentile per la colazione, seguito dall’allenamento fissato alle 10.30. Nel pomeriggio, alle 15, la squadra si sposterà verso l’aeroporto di Malpensa, da dove decollerà alla volta dell’Arabia Saudita, con arrivo previsto a Riad alle 23. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

