Chivu Inter in Supercoppa Italiana per mandare un messaggio a tutte le rivali | il tecnico punta sui suoi 4 gioielli!
Chivu Inter si prepara alla Supercoppa Italiana con l’obiettivo di lanciare un chiaro messaggio alle rivali. Il tecnico ha deciso di puntare sui suoi quattro talenti più promettenti, confidando nelle loro capacità per affrontare questa importante sfida e consolidare la posizione del team in vista della stagione.
Inter News 24 Missione Riad. L’Inter sbarca in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana con il vento in poppa e il primato solitario in campionato. Mentre Napoli e Milan apriranno le danze nella prima semifinale, i nerazzurri scenderanno in campo il giorno successivo contro il Bologna. L’allenatore Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno ora alla guida del club, deve però fare i conti con alcune assenze pesanti: oltre al lungo stop dell’olandese Denzel Dumfries, mancheranno per la sfida d’esordio anche il turco Hakan Calhanoglu e l’italiano Matteo Darmian. 🔗 Leggi su Internews24.com
