Dopo la vittoria a Genova, le critiche rivolte a Chivu Inter e al suo staff si sono placate, lasciando spazio a un clima più positivo. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, cancellando dubbi e rafforzando la fiducia dei tifosi. Questo risultato rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, confermando la crescita e la capacità di reagire alle sfide più difficili.

© Internews24.com - Chivu Inter, critiche zittite dopo il Genoa. E le sconfitte sono arrivate per… Inter News 24 Chivu Inter, zittite le critiche sia alla squadra che al tecnico dopo il successo di Marassi. E le sconfitte sono arrivate per.. La Serie A ha una nuova regina: l' Inter. Approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli, i nerazzurri si sono issati in cima alla classifica grazie a una prestazione convincente sul campo del Genoa. Come sottolineato da James Horncastle su The Athletic, la prova fornita a Marassi ha messo a tacere i critici che vedevano la squadra in declino. ULTIMISSIME INTER LIVE Ad aprire le danze è stato Yann Bisseck, il possente difensore tedesco dotato di grande stacco aereo, diventato il sesto marcatore stagionale del pacchetto arretrato.

