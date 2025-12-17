Chivu fa un grosso cambio per la Supercoppa rispetto a Inzaghi | ecco quale
In vista della Supercoppa, Chivu ha scelto di apportare una modifica significativa rispetto alle scelte di Inzaghi, segnando un possibile cambio di rotta nella strategia della squadra. La decisione punta a rafforzare l’approccio tattico e a preparare al meglio la formazione per l’importante appuntamento.
Inter News 24 Mister Chivu ha deciso di apportare una modifica sostanziale in vista della Supercoppa rispetto a quanto fatto in passato da Inzaghi. Rispetto alla spedizione di un anno fa, l’ Inter cambia approccio per la trasferta di Supercoppa in Arabia Saudita. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore rumeno Cristian Chivu, ex difensore del Triplete, ha preferito concedere ventiquattro ore extra in famiglia ai propri calciatori, riducendo a due i giorni di adattamento prima del match. Il programma odierno prevede colazione ad Appiano Gentile, allenamento mattutino e decollo da Malpensa alle ore 15:00. 🔗 Leggi su Internews24.com
