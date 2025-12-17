Chiude Soul Kitchen ristorante di Torino che ha segnato la storia della cucina vegetale in Italia
Dopo anni di innovazione e passione, Soul Kitchen, simbolo della cucina vegetale a Torino, si appresta a salutare i propri clienti. Con un ricordo indelebile nella storia gastronomica della città, il ristorante chiuderà le sue porte il 31 dicembre, regalando un ultimo cenone di Capodanno. Un arrivederci che segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità di sapori e idee che hanno rivoluzionato il modo di vivere il cibo.
Soul Kitchen chiuderà definitivamente le sue porte il 31 dicembre, in occasione dell’ultimo cenone di Capodanno. Dopo dodici anni di attività, ricerca e impegno culturale, lo chef e fondatore Luca Andrè ha preso questa decisione che arriva al termine di un lungo percorso umano e professionale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
