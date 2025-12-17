Chiude Soul Kitchen ristorante di Torino che ha segnato la storia della cucina vegetale in Italia

Dopo anni di innovazione e passione, Soul Kitchen, simbolo della cucina vegetale a Torino, si appresta a salutare i propri clienti. Con un ricordo indelebile nella storia gastronomica della città, il ristorante chiuderà le sue porte il 31 dicembre, regalando un ultimo cenone di Capodanno. Un arrivederci che segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità di sapori e idee che hanno rivoluzionato il modo di vivere il cibo.

SOUL KITCHEN - trailer

