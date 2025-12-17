Chiesa di Sant' Andrea sabato 20 dicembre concerto di Natale di beneficenza
Sabato 20 dicembre alle 19, nella chiesa di Sant’Andrea, si terrà un concerto di Natale di beneficenza interpretato dalla Corale Polifonica Mater Gratiæ, rinomata per il suo rigore musicale e il rispetto delle tradizioni. Un’occasione speciale per ascoltare musica natalizia e sostenere iniziative benefiche.
Sabato 20 dicembre, alle 19, la chiesa di Sant’Andrea ospiterà il Concerto di Natale eseguito dalla Corale Polifonica Mater Gratiæ, formazione nota per il rigore musicale e l’attenzione alla tradizione. Il programma prevede l’esecuzione dei più celebri canti del Natale, proposti nella loro forma. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
