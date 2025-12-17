Chi sono le vittime dell’attentato a Bondi Beach | i nomi delle persone uccise dagli attentatori
L'attentato a Bondi Beach, a Sydney, ha causato la tragica perdita di 15 vite. Due terroristi, padre e figlio, hanno aperto il fuoco su chi festeggiava Hannukah, seminando dolore e scompiglio. Di seguito, i nomi delle vittime di questa drammatica tragedia.
Sono 15 i morti della strage di Bondi Beach (Sydney). I due terroristi, padre e figlio, hanno aperto il fuoco sulle persone che festeggiavano Hannukah. Tra le vittime anche una bimba di 10 anni e i coniugi che hanno tentato di disarmare uno degli attentatori nelle prime fasi dell'attacco.
Attentato a Bondi Beach, chi sono le vittime: fra loro una bambina di 10 anni - Ci sono anche un sopravvissuto dell'Olocausto, due rabbini e un cittadino francese fra le 15 persone rimaste uccise nell'attacco di Sydney.
