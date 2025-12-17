© Ilgiornale.it - Chi sono i "Docenti per Gaza", Quei seminari della Albanese e i corsi di islam pagati dall’Ue

Dopo la Toscana e l'Emilia Romagna, il "tour" di Francesca Albanese prosegue anche nelle scuole delle Marche. L'altro giorno la madrina dei pro Pal, frequentatrice dei convegni di Hamas è comparsa in videocall in un liceo scientifico di Pesaro, per istruire i ragazzi sul "genocidio" dei palestinesi, il diritto alla resistenza e la complicità dei governi europei, in particolare quello italiano. Il solito copione che le ha fruttato cittadinanze onorarie in molti comuni amministrati dal centrosinistra, anche nelle Marche (Fabriano l'ha premiata lo scorso ottobre). Negli istituti toscani ed emiliani sono già stati mandati gli ispettori dal ministero, anche perché in alcuni casi l'Albanese è stata invitata ad insaputa dei presidi. Ilgiornale.it

Pisa. I cittadini manifestano al grido di Vergogna contro la polizia che ha caricato gli studenti

I «Docenti per Gaza» ci provano con i piccoli. Testi ProPal in arabo e Flotilla - Ci sono casi, come quelli di «Docenti per Gaza» in cui purtroppo il condizionale è necessario. msn.com