Chi sono i 79 miliardari in Italia nel 2025 secondo Forbes

Nel 2025, l’Italia conta 79 miliardari secondo Forbes, segnando un aumento sia nel numero che nella ricchezza complessiva. Rispetto alla primavera, sono cinque in più, testimonianza di un panorama economico in evoluzione. Questa crescita riflette le dinamiche di mercato e le opportunità del nostro Paese, ponendo l’accento su una nuova generazione di imprenditori e investitori che contribuiscono a plasmare il futuro economico italiano.

I miliardari italiani aumentano di numero e di ricchezza. A fine 2025 sono 79, cinque in più rispetto alla scorsa primavera, quando Forbes aveva pubblicato la consueta classifica annuale. Cresce anche il valore complessivo dei patrimoni: 357,2 miliardi di dollari, contro i 339 miliardi registrati ad aprile. Un incremento che riflette sia l'andamento positivo di alcuni grandi gruppi industriali e finanziari, sia il frazionamento di grandi eredità, che ha portato nuovi nomi sopra la soglia del miliardo. In testa resta Giovanni Ferrero, presidente dell'omonimo gruppo dolciario, che consolida il primato grazie a un patrimonio stimato in 41,3 miliardi di dollari.

