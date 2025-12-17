Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 17 dicembre 2025 su Rai 3
. Questa sera – mercoledì 17 dicembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. “Dov’è nostra figlia?”: i genitori di Marianna Cendron – la ragazza sparita nel nulla 12 anni fa a Paese, in provincia di Treviso – in studio in diretta a Chi l’ha visto? questa sera, mercoledì 17 dicembre alle 21.20 su Rai 3. All’epoca aveva 18 anni. Una scomparsa definita, all’inizio, come allontanamento volontario, il caso è stato poi archiviato, ma di lei non si sa più nulla, e non è stata ritrovata neanche la bicicletta bianca con cui si spostava abitualmente. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Chi l ha visto anticipazioni puntata di stasera del 3 dicembre 2025
Leggi anche: Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 3 dicembre 2025
Chi l’ha visto? anticipazioni stasera 10 dicembre 2025 ospiti e casi | da Tatiana Tramacere a Domenico Manzo a Liliana Resinovich; Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2025 su Rai 3; Chi l’ha visto? la verità su Tatiana Tramacere | anticipazioni e i casi di stasera; Chi l’ha Visto intervista Tatiana | Chiedo scusa a tutti.
Anticipazioni Chi l'ha visto?, la scomparsa di Marianna Cendron: un mistero lungo 12 anni - Federica Sciarelli torna su Rai 3 con un nuovo appuntamento: spazio anche al caso di Alessandro Venturelli e Karol. libero.it
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 17 dicembre 2025 - In studio con Federica Sciarelli ci sono i genitori di Marianna Cendron, scomparsa nel 2013 all'età di 18 anni ... msn.com
Chi l'ha visto? Anticipazioni: la scomparsa di Marianna Cendron, i genitori chiedono di sapere la verità - , il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 17 dicembre in prima serata su Rai3. affaritaliani.it
«Loro sono quelli che rischiano di più, visto che Piril era fidanzata con il figlio di Nezir, il defunto Mert. » Le anticipazioni dell’episodio di La forza di una donna che andrà in onda il 15 dicembre 2025 su Canale 5 lasciano davvero col fiato sospeso. Sirin, dopo - facebook.com facebook
In un'anticipazione dell'intervista a Chi l'ha visto, Tatiana Tramacere si è scusata per l'allontanamento volontario x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.