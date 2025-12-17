© Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 17 dicembre 2025 su Rai 3

. Questa sera – mercoledì 17 dicembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. “Dov’è nostra figlia?”: i genitori di Marianna Cendron – la ragazza sparita nel nulla 12 anni fa a Paese, in provincia di Treviso – in studio in diretta a Chi l’ha visto? questa sera, mercoledì 17 dicembre alle 21.20 su Rai 3. All’epoca aveva 18 anni. Una scomparsa definita, all’inizio, come allontanamento volontario, il caso è stato poi archiviato, ma di lei non si sa più nulla, e non è stata ritrovata neanche la bicicletta bianca con cui si spostava abitualmente. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: Chi l ha visto anticipazioni puntata di stasera del 3 dicembre 2025

Leggi anche: Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 3 dicembre 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chi l’ha visto? anticipazioni stasera 10 dicembre 2025 ospiti e casi | da Tatiana Tramacere a Domenico Manzo a Liliana Resinovich; Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2025 su Rai 3; Chi l’ha visto? la verità su Tatiana Tramacere | anticipazioni e i casi di stasera; Chi l’ha Visto intervista Tatiana | Chiedo scusa a tutti.

Anticipazioni Chi l'ha visto?, la scomparsa di Marianna Cendron: un mistero lungo 12 anni - Federica Sciarelli torna su Rai 3 con un nuovo appuntamento: spazio anche al caso di Alessandro Venturelli e Karol. libero.it