Chi era Carmen Benvenuti la 54enne morta in un' incidente stradale a Vivaro

Carmen Benvenuti, 54 anni, di Vivaro Generosa, era una donna stimata e impegnata nel sociale, sempre disponibile e legata profondamente al suo territorio. La sua scomparsa in un tragico incidente ha lasciato un vuoto in Montereale Valcellina, che perde un'altra figura cara e attiva nella comunità. La sua memoria rimarrà viva nei cuori di chi l’ha conosciuta e apprezzata.

