Chi è Sarah Dzafce la finlandese espulsa da Miss Universo per un gesto razzista diventa ora icona della destra

Sarah Dzafce, la finlandese espulsa da Miss Universo per un gesto ritenuto razzista, si è rapidamente trasformata in un simbolo della destra italiana. La sua parabola, breve ma intensa, ha portato alla perdita del titolo di Miss Suomi 2025, evidenziando come un gesto possa cambiare radicalmente il destino di una giovane donna e alimentare dibattiti su identità e valori.

La parabola di Sarah Anjelica Dzafce è stata rapidissima: nel giro di tre mesi è passata dall’essere l’orgoglio della Finlandia alla perdita totale del titolo di Miss Suomi 2025. Nata e cresciuta in Finlandia da padre kosovaro e madre finlandese, Dzafce ha festeggiato il suo ventitreesimo compleanno l’8 dicembre 2025. Il suo secondo nome, Anjelica, è stato ispirato da Angelina Jolie, anche se sua madre ha scelto di modificare leggermente la grafia per renderlo unico. La giovane mantiene un forte legame con le sue radici kosovare, visitando il paese ogni estate. Era partita per la Thailandia con il sogno di conquistare Miss Universo, ma è tornata in patria travolta dalle polemiche e senza più la corona nazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

