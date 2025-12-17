Chi e perché ha deciso che lo stop ai motori termici del 2035 va cancellato

La decisione di mantenere lo stop ai motori termici del 2035 ha segnato un punto di svolta nel settore automotive, passando da pilastro del programma green a causa di tensioni e incertezze. Chi ha deciso di cancellarla? Quali interessi e motivazioni si celano dietro questa scelta, e come influenzerà il futuro delle automobili e dell’industria?

Ieri fu il pilastro del programma green della precedente commissione, oggi è la causa della crisi dell’automotive. Il “2035”, come concetto prima che come data, non segnerà la fine del motore termico, tra le altre cose caposaldo industriale del Novecento: dopo un anno di consultazioni con le parti interessate dell’industria automobilistica, la Commissione europea è venuta incontro alle esigenze improrogabili delle case automobilistiche, quindi ha eliminato l’obbligo di emissioni zero per le nuove auto entro il 2035, riducendo invece le emissioni del 90% rispetto al 2021. Un passo che nei fatti sana l’accelerazione imposta dalla dottrina Timmermans che, senza valutare attentamente le conseguenze industriali e occupazionali, aveva consegnato l’intero mondo dell’automotive alla dipendenza cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

