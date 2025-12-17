Chi è Paesanti il bomber ex Spal in forza ai bianconeri | un attaccante già esperto nella categoria Under 15 Il focus

Paesanti, attaccante classe 2011, è il nuovo volto della Juventus Under 15. Ex Spal, già esperto nella categoria Under 15, ha attirato l’attenzione di molti per il suo talento e determinazione. Ora, a Vinovo, si afferma come una promessa interessante del settore giovanile bianconero, portando con sé un passato di esperienze e ambizioni da protagonista.

Chi è Paesanti, l'attaccante classe 2011 volto nuovo della Juventus Under 15: un profilo che piaceva a mezza Italia ma che oggi gioca e segna a Vinovo. Caratteristiche e identikit del giocatore bianconero. Tra i giocatori arrivati nell'ultimo mercato estivo per rinforzare la rosa della Juventus Under 15, c'è Francesco Paesanti, attaccante classe 2011 svincolatosi dalla Spal causa fallimento societario. In attesa del recupero della gara esterna col Pisa, la Juventus si trova al quarto posto nel girone A nazionale e Paesanti ha già scolpito il suo nome diverse volte sul tabellino dei marcatori.

