Mazzariello, tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, si distingue per la sua capacità di catturare la quotidianità in musica. Con testi che osservano il ritmo frenetico della vita, il suo stile riflette una ricerca di autenticità e introspezione, offrendo uno sguardo sincero su emozioni e situazioni comuni.

© Dilei.it - Chi è Mazzariello e cosa canta nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

C’è una scrittura che osserva la quotidianità mentre scorre troppo in fretta, e che prova a fermarla. È da qui che parte la musica di Mazzariello, cantautore napoletano che arriva al Festival d i Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte dopo aver trionfato ad Area Sanremo con Manifestazione d’amore. Un brano che riflette sui legami, sul tempo e su ciò che rischia di sfuggire quando tutto accelera, e che potremo risentire sul palco del teatro Ariston a febbraio. Chi è Mazzariello. Mazzariello, nome d’arte di Antonio Mazzariello, è un cantautore napoletano classe 2001. Il suo percorso prende forma attraverso la scrittura e le esperienze dal vivo, muovendosi fin dall’inizio in un contesto indipendente. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Chi è Angelica Bove e cosa canta nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Leggi anche: Chi è Nicolò Filippucci e cosa canta nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

16 mesi fa aveva all'attivo zero partite da allenatore in carriera. "È simpatico, i giocatori gli vogliono bene, ma allenare è un'altra cosa" scriveva di lui qualche giornalista. 6 mesi fa ha portato Brescia alla prima finale scudetto della storia. 1 mese fa è diventato c - facebook.com facebook