Il mondo del tennis si prepara a una nuova fase con l’arrivo di Marcel du Coudray come nuovo allenatore di Matteo Arnaldi. Dopo la separazione da Alessandro Petrone, il giovane talento italiano si appresta a intraprendere questa fase di cambiamento, che potrebbe segnare un passo importante nel suo percorso professionale.

© Oasport.it - Chi è Marcel du Coudray, il nuovo allenatore di Matteo Arnaldi

Una nuova avventura ha inizio. Lo scorso 30 ottobre Matteo Arnaldi ha annunciato la fine del rapporto col suo storico allenatore, Alessandro Petrone. Dopo cinque anni costellati dalla grande ascesa del 2023 in cui il ligure fu uno dei protagonisti nella conquista della Coppa Davis, il classe 2001 del Bel Paese ha deciso di voltare pagina, sulla base dei riscontri negativi del 2025, da legare anche a un infortunio al piede. Un’annata in cui Arnaldi è precipitato al n.61 del mondo, ricordando il picco raggiunto il 12 agosto del 2024 di n.29 del mondo. E così, la decisione di cambiare e di affidarsi a una nuova guida tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Matteo Freschi è il nuovo allenatore del Gruppo Formula 3 Messina

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Tudor esonerato, Brambilla sarà in panchina contro l’Udinese, ecco il nome in pole per diventare il nuovo allenatore bianconero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Matteo Arnaldi riparte da Marcel du Coudray come coach x.com

Matteo Arnaldi sceglie il nuovo coach: sarà il sudafricano Marcel du Codray #SpazioTennis #tennis #Arnaldi #DuCoudray - facebook.com facebook