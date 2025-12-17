Debora Caprioglio, attrice nota per la sua carriera e le sue relazioni, ha vissuto momenti intensi e dolorosi legati al suo passato sentimentale. Tra queste, il suo ex marito, Angelo, rappresenta un capitolo significativo, segnato da una fine difficile. La sua storia si intreccia con figure di spicco del cinema, come Klaus Kinski, che ha contribuito a lanciare il suo talento.

Chi è l'ex marito di Debora Caprioglio e la fine dolorosa: "Angelo era proprio il mio Angelo"

Legata a Klaus Kinski, che ha di fatto lanciato la sua carriera dopo averne notato il gran talento, è stata al fianco di altri ben noti personaggi. Da Tinto Brass a Sven-Goran Eriksson, fino a Geppy Gleijeses. Il grande amore della sua vita, però, è stato senza dubbio l’attore e regista Angelo Maresca. Debora Caprioglio e l’ex marito Angelo Maresca si sono separati nel 2018. “Eravamo due single convinti ma ci siamo sposati in Chiesa. E lì è iniziato tutto ”, ma dopo 10 anni di matrimonio l’attrice e il regista si sono separati. L’attrice aveva annunciato a Nuovo la fine della loro relazione rivelando anche che si era lasciati senza problemi e consensualmente con l’ex: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

