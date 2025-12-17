Chi è l’ex marito di Debora Caprioglio e la fine dolorosa | Angelo era proprio il mio Angelo

Debora Caprioglio, attrice nota per la sua carriera e le sue relazioni, ha vissuto momenti intensi e dolorosi legati al suo passato sentimentale. Tra queste, il suo ex marito, Angelo, rappresenta un capitolo significativo, segnato da una fine difficile. La sua storia si intreccia con figure di spicco del cinema, come Klaus Kinski, che ha contribuito a lanciare il suo talento.

Legata a  Klaus   Kinski, che ha di fatto lanciato la sua carriera dopo averne notato il gran talento, è stata al fianco di altri ben noti personaggi. Da Tinto Brass a Sven-Goran Eriksson, fino a Geppy Gleijeses. Il grande amore della sua vita, però, è stato senza dubbio l’attore e regista Angelo Maresca. Debora Caprioglio e l’ex marito  Angelo Maresca  si sono separati nel 2018.  “Eravamo due single convinti ma ci siamo sposati in Chiesa. E lì è iniziato tutto ”, ma dopo 10 anni di matrimonio l’attrice e il regista si sono separati. L’attrice aveva annunciato a  Nuovo  la fine della loro relazione rivelando anche che si era lasciati senza problemi e consensualmente con l’ex:  “Siamo rimasti in ottimi rapporti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

