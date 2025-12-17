Negli anni '80, il regista e attore tedesco Klaus Kinski, all’epoca 35enne, fu al centro di un gossip riguardante la sua relazione con Debora Caprioglio, appena maggiorenne. L'unione tra i due generò scalpore e scandalo, attirando l'attenzione dei media dell’epoca.

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex fidanzato di Debora Caprioglio, l’importante regista Klaus Kinski: “Ai tempi fu uno scandalo”

Era la fine degli anni 80 quando arriva un nuovo gossip, il grande attore e regista tedesco Klaus Kinski, di 35 anni, ha una relazione amorosa con una ragazza che ha appena compiuto la maggiore età. Di chi si tratta? Di una giovanissima Debora Caprioglio. In realtà, lei aveva appena 17 anni quando i due si conobbero per la prima volta a Venezia in un ristorante: la Caprioglio era in compagnia della madre e della sorella e attendeva di riprendere l’ultimo anno di liceo mentre lui era già un regista affermato. L’amore scatta quando lei compie i 18 anni: “Ero una toy-girl: ho precorso i tempi”, aveva raccontato al salotto Vieni da me di Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Corazzi: “Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi di Pirlo”

Leggi anche: Renato Zero: «In tempi di guerra la piazza è importante»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Unfioreepiù Debora. White Delight · Last Christmas. La magia del Natale entra nella Sede Centrale di Banca UniCredit a Milano Un allestimento pensato per accogliere e ispirare, dove luci e dettagli trasformano gli spazi creando un’atmosfera calda, ele - facebook.com facebook