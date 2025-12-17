Chi è la vittima dell' agguato di Scisciano i killer gli hanno sparato in faccia quando era già a terra
Ottavio Colalongo, classe 1977, è la vittima dell'agguato avvenuto a Scisciano, in via Giuseppe Garibaldi. Colalongo, noto pluripregiudicato, è stato colpito in volto dai killer mentre era già a terra, al culmine di un episodio di inaudita violenza avvenuto alle 20:30. La scena lascia presagire un gesto cruento e senza scrupoli, alimentando inquietudine e domande sulla vicenda.
