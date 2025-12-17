Chi c’è dietro Shen Yun lo spettacolo teatrale che sponsorizza un’altra Cina

Shen Yun è uno spettacolo teatrale noto per le sue coreografie suggestive e i costumi vivaci, che rappresentano tradizioni e miti cinesi. Dietro questa produzione si celano organizzazioni e figure che promuovono una visione alternativa della Cina, evidenziando aspetti culturali e spirituali spesso poco conosciuti al grande pubblico.

L’immagine è di quelle che restano impresse: danzatrici in abiti colorati schierate davanti a uno sfondo che raffigura un paesaggio incantato, con montagne innevate, un lago dalle acque cristalline e un prato verde e rigoglioso. È la locandina dello spettacolo teatrale Shen Yun che nelle ultime settimane avrete sicuramente visto affissa sui muri delle grandi città italiane, sponsorizzata sul Web o trasmessa sotto forma di reclame in Tv. Come ogni anno la compagnia Shen Yun Performing Arts, fondata nel 2006 negli Stati Uniti, torna alla carica presentando il suo show in giro per il mondo con lo slogan “La Cina prima del comunismo”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il movimento religioso dietro a un famoso spettacolo di danza cinese - Per tutto il mese di giugno grandi e importanti teatri italiani, fra cui il Massimo di Palermo, il Regio di Parma e il Verdi di Firenze, ospiteranno le tappe italiane dell’edizione del 2022 dello ... ilpost.it

