Checco Zalone svela il video del nuovo brano ' La prostata inflamada'
Checco Zalone sorprende i fan con l'anteprima del suo nuovo brano, 'La prostata infiammata', svelato attraverso un video sui canali Mediaset. La canzone, che anticipa l’uscita del suo prossimo film, Buen Camino, promette di catturare l’attenzione con il suo stile unico e irriverente. Un’anticipazione imperdibile per gli ammiratori del comico e appassionati di musica.
Il comico, con un'anteprima a reti unificata sui canali Mediaset, ha presentato la nuova canzone che anticipa l'uscita del film Buen Camino. Checco Zalone ha presentato in anteprima, con un evento a reti unificate, il suo nuovo brano intitolato La prostata inflamada, accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante. I fan che si sono sintonizzati alle 21 su tutti i canali Mediaset - Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20 - hanno così potuto ascoltare la canzone inedita. Il ritorno di Zalone Il comico, in occasione del video di La prostata inflamada, ha collaborato nuovamente con il regista che ha firmato i suoi primi quattro film e Buen . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Buen Camino Trailer Ufficiale Dal 25 dicembre al cinema
A Natale il nuovo film di Checco Zalone non sarà proiettato a Bellano. L’associazione che gestisce la sala ha scelto di non sottostare alle condizioni imposte dalla produzione. - facebook.com facebook
