Checco Zalone sorprende i fan con l'anteprima del suo nuovo brano, 'La prostata infiammata', svelato attraverso un video sui canali Mediaset. La canzone, che anticipa l’uscita del suo prossimo film, Buen Camino, promette di catturare l’attenzione con il suo stile unico e irriverente. Un’anticipazione imperdibile per gli ammiratori del comico e appassionati di musica.

© Movieplayer.it - Checco Zalone svela il video del nuovo brano 'La prostata inflamada'

Il comico, con un'anteprima a reti unificata sui canali Mediaset, ha presentato la nuova canzone che anticipa l'uscita del film Buen Camino. Checco Zalone ha presentato in anteprima, con un evento a reti unificate, il suo nuovo brano intitolato La prostata inflamada, accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante. I fan che si sono sintonizzati alle 21 su tutti i canali Mediaset - Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20 - hanno così potuto ascoltare la canzone inedita. Il ritorno di Zalone Il comico, in occasione del video di La prostata inflamada, ha collaborato nuovamente con il regista che ha firmato i suoi primi quattro film e Buen . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Checco Zalone, esce il nuovo brano “La prostata inflamada”: ecco il video

Leggi anche: Checco Zalone svela il poster di Buen Camino: il suo nuovo film da Natale al cinema

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Natale al cinema, da Avatar a Norimberga e Checco Zalone: tutti i film in sala, la sfida delle feste al box office; Il cantante italiano più ascoltato al mondo nel 2025 su Spotify è lui: e poi…; Buen camino Checco; Checco Zalone è ossessivo e attento ai soldi | parole durissime ecco chi le ha dette.

Checco Zalone svela il video del nuovo brano 'La prostata inflamada' - Il comico, con un'anteprima a reti unificata sui canali Mediaset, ha presentato la nuova canzone che anticipa l'uscita del film Buen Camino. movieplayer.it