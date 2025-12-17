Checco Zalone | stasera alle 21 un videomessaggio a reti unificate
Stasera alle 21, un evento imperdibile: Checco Zalone si rivolge al pubblico con un videomessaggio a reti unificate, in occasione di una promozione speciale per Buen Camino. Un intervento che ricorda i messaggi istituzionali, rendendo questa serata unica nel suo genere. Restate sintonizzati per scoprire cosa ha in serbo il celebre comico italiano.
Una promozione speciale per Buen Camino: stasera Checco Zalone farà un videomessaggio a reti unificate come un Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Checco Zalone come Mattarella: stasera il videomessaggio in tv a reti unificate, ecco perché - Il comico pugliese apparirà alle 21 su tutti i canali Mediaset per anticipare l'uscita di Buen Camino, in sala dal 25 dicembre ... ilfattoquotidiano.it
Il regalo di Checco Zalone ai fan: un video messaggio, stasera alle 21 - messaggio a reti unificate in vista dell’uscita del suo nuovo film Buen Camino ... msn.com
Checco Zalone come Mattarella: stasera un messaggio natalizio a reti unificate, a che ora e dove vederlo - Il regalo di Natale anticipato di Checco Zalone arriva stasera: ecco quando e dove sintonizzarsi per godersi il messaggio a reti unificate del comico in vista dell'uscita del suo nuovo film, Buen Cami ... movieplayer.it
