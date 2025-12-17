checco zalone stasera a reti unificate su mediaset

Stasera, alle ore 21, tutti i canali Mediaset trasmetteranno un videomessaggio di Checco Zalone, il noto comico e attore barese. L'iniziativa avviene a una settimana dall'uscita del suo nuovo film, Buen Camino. La trasmissione si svolge in occasione di un'occasione speciale, coinvolgendo tutte le reti del gruppo televisivo di Pier Silvio Berlusconi.

Checco Zalone irrompe sulle reti Mediaset. Questa sera, alle 21, tutti i canali della TV di Pier Silvio Berlusconi trasmetteranno un videomessaggio del comico e attore barese a una settimana dall’uscita del film Buen Camino. Una vera e proprio irruzione di Zalone, a reti unificate su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, Tgcom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven e Canale 20, con un ‘saluto speciale’ che anticipa l’arrivo nelle sale il giorno di Natale – giovedì 25 dicembre 2025 – della sua nuova fatica cinematografica. Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

