Checco Zalone stasera a reti unificate su Mediaset
Stasera, alle ore 21, tutti i canali Mediaset trasmetteranno un videomessaggio di Checco Zalone, il noto comico e attore barese. L'iniziativa avviene a una settimana dall'uscita del suo nuovo film, Buen Camino. La trasmissione si svolge in occasione di un'occasione speciale, coinvolgendo tutte le reti del gruppo televisivo di Pier Silvio Berlusconi.
Checco Zalone irrompe sulle reti Mediaset. Questa sera, alle 21, tutti i canali della TV di Pier Silvio Berlusconi trasmetteranno un videomessaggio del comico e attore barese a una settimana dall’uscita del film Buen Camino. Una vera e proprio irruzione di Zalone, a reti unificate su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, Tgcom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven e Canale 20, con un ‘saluto speciale’ che anticipa l’arrivo nelle sale il giorno di Natale – giovedì 25 dicembre 2025 – della sua nuova fatica cinematografica. Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Checco Zalone come Mattarella: stasera un messaggio natalizio a reti unificate, a che ora e dove vederlo
Leggi anche: Sal Da Vinci, il concerto non va in onda stasera: Mediaset cambia programmazione
Messaggio di Checco Zalone a reti unificate su tutti i canali Mediaset; The Pitt riprende con la stagione 2, presentando nuove crisi e emergenze personali nel trailer.
Il nuovo film di Zalone, la storia di ‘Buen Camino’ e la mossa di Checco per uscire dal pantano di Mlz - manager e le difficoltà economiche, il comico cerca di riconquistare la simpatia del pubblico con un un videomessaggio a reto unifcate Mediaset ... quotidiano.net
Checco Zalone, stasera il suo ‘dono’ di Natale a reti unificate - Il suo film sarà forse il più atteso del Natale 2025 e coerentemente, dopo il trailer di inizio dicembre, Checco Zalone promette una nuova sorpresa a ... ciakmagazine.it
Checco Zalone come Mattarella: stasera un messaggio natalizio a reti unificate, a che ora e dove vederlo - Il regalo di Natale anticipato di Checco Zalone arriva stasera: ecco quando e dove sintonizzarsi per godersi il messaggio a reti unificate del comico in vista dell'uscita del suo nuovo film, Buen Cami ... movieplayer.it
deve rientrare
La compagnia cinematografica di Checco Zalone ha perso moltissimo dopo il licenziamento di Mariangela Eboli, amministratrice delegata https://cinema.everyeye.it/notizie/crollo-incassi-checco-zalone-cosa-successo-addio-ex-moglie-848026.htmlutm_me - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.