Checco Zalone torna con un nuovo brano intitolato “La prostata inflamada”, accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante. L'artista, noto per il suo stile unico, continua a sorprendere il pubblico con questa nuova uscita. L’attesa per la commedia “Buen Camino”, distribuita da Medusa Film e in uscita il 25 dicembre, si fa sempre più forte.

© Lapresse.it - Checco Zalone, esce il nuovo brano “La prostata inflamada”: ecco il video

Checco Zalone ha lanciato il suo nuovo brano, “ La prostata inflamada ”, accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro film e di “Buen Camino”, l’attesa commedia in uscita nei cinema il 25 dicembre distribuita da Medusa Film. Il video è stato lanciato in anteprima a reti unificate su tutti i canali Mediaset: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20. Un dono di Natale anticipato di Checco Zalone per il suo pubblico in attesa dell’arrivo in sala del nuovo film. “Buen Camino” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Zalone lampo a reti unificate Mediaset con il video 'La prostata inflamada - Qualche maligno, lo so adesso penserà 'Questo sta qui per fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre . ansa.it