Checco Zalone e il video La prostata inflamada | regalo di Natale ai fan

Roma, 17 dicembre 2025 – “Cari italiani buonasera a tutti e auguri di Natale a tutti. Qualche maligno, lo so adesso penserà 'Questo sta qui per fare la pubblicità al film che esce il 25 dicembre. Ai malignatori, se non vi piace cambiate canale, mettete Italia 1. rete 4. ci sto sempre io”. Lo ha detto Luca Medici in arte Checco Zalone, in apertura del suo video messaggio lampo con cui in stile presidente della Repubblica, alle ore 21 è apparso su tutti i canali Mediaset: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20. Checco Zalone e la 'prostata inflamada': l'esilarante video donato ai fan per Natale Un'incursione nella quale Zalone ha lanciato un nuovo brano intitolato Joaquin Cortison presenta "La prostata inflamada" (già disponibile su you tube) accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro film e di "Buen Camino", l'attesa commedia in uscita nei cinema il 25 dicembre distribuita da Medusa Film. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

