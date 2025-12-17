Checco Zalone come Mattarella | stasera un messaggio natalizio a reti unificate a che ora e dove vederlo

Stasera, Checco Zalone sorprende il pubblico con un messaggio natalizio a reti unificate, paragonato a quello di Mattarella. Un evento atteso in vista dell’uscita del suo nuovo film, Buen Camino. Scopri quando e dove sintonizzarti per non perdere questa speciale comunicazione del celebre comico, un regalo di Natale anticipato per i suoi fan.

Il regalo di Natale anticipato di Checco Zalone arriva stasera: ecco quando e dove sintonizzarsi per godersi il messaggio a reti unificate del comico in vista dell'uscita del suo nuovo film, Buen Camino. Regalo di Natale anticipato da Checco Zalone. Questa sera il comico pugliese sarà protagonista di un evento speciale: un messaggio a reti unificate che sarà visibile su tutti i canali Mediaset. L'appuntamento è fissato alle ore 21.00: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven e Canale 20 trasmetteranno un suo "video-messaggio" molto speciale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Mattarella...Quo vado - Checco Zalone

