Checco Zalone come Mattarella | stasera il videomessaggio in tv a reti unificate ecco perché

Questa sera, alle 21, tutti i principali canali Mediaset trasmetteranno un videomessaggio inedito di Checco Zalone, impersonando Sergio Mattarella in modo sorprendente e ironico. Un evento unico che coinvolgerà reti come Canale 5, Italia 1 e Rete 4, tra gli altri, creando un momento di grande attenzione e curiosità tra il pubblico.

© Ilfattoquotidiano.it - Checco Zalone come Mattarella: stasera il videomessaggio in tv a reti unificate, ecco perché Un "video-messaggio" di Checco Zalone a reti. unificate. Accadrà tra poche ore, esattamente alle 21, e l'interprete di Quo Vado? apparirà come un Sergio Mattarella qualunque su tutti i canali Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20). Pare si tratti di un dono di Natale anticipato in attesa dell'arrivo al cinema il 25 dicembre di Buen Camino, il suo nuovo film, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, a cinque anni dal non epocale Tolo Tolo. Buen Camino è il sesto film interpretato da Zalone dal 2009, anno in cui esordì al cinema con Cado dalle nubi.

Checco Zalone, video messaggio in tv stasera a reti Mediaset unificate: inizia la promozione del nuovo film Buen Camino - Il comico parlerà (a modo suo) per la prima volta del suo nuovo lavoro cinematografico, nelle sale dal 25 dicembre ... rtl.it

Il nuovo film di Zalone, la storia di ‘Buen Camino’ e la mossa di Checco per uscire dal pantano di Mlz - manager e le difficoltà economiche, il comico cerca di riconquistare la simpatia del pubblico con un un videomessaggio a reto unifcate Mediaset ... msn.com

Ragazzi, Checco Zalone è pronto a portarvi in cammino... ma tranquilli: nessuno vi chiederà di farvi davvero il Camino di Santiago a piedi! Se Checco ha dovuto abbandonare il divano di casa per rincorrere la figlia adolescente sul Cammino di Santiago, voi - facebook.com facebook

