La decisione di disputare la Supercoppa Italiana a Riyadh ha suscitato numerose discussioni, ma dietro questa scelta si nascondono motivi economici significativi. Con un montepremi di 22,5 milioni di euro da suddividere tra le quattro finaliste, l'evento rappresenta un'importante opportunità finanziaria per le squadre coinvolte e per il calcio italiano.

© Gqitalia.it - Che senso ha giocare la Supercoppa Italiana a Riyadh?

Perché la Supercoppa Italiana si gioca a Riyadh? Per oltre 20 milioni di motivi. Per la precisione 22,5, ovvero i milioni di euro che costituiscono il montepremi della competizione, e che saranno spartiti tra le quattro finaliste (il Napoli campione d'Italia, il Bologna vincitore della Coppa Italia, l'Inter come seconda classificata in campionato e il Milan come altra finalista della coppa nazionale). Così giovedì 18 dicembre si giocherà Napoli-Milan, mentre il giorno dopo Bologna-Inter, con la finale prevista per lunedì 22. Perché alla fine tutto ruota attorno al denaro, e l'Arabia Saudita alla Lega Calcio Serie A ne ha garantito parecchio. Gqitalia.it

Leggi anche: Supercoppa Italiana 2025/2026: ufficiali orari, date e regolamento della competizione! Si gioca a Riyadh, ci saranno anche gli annunci al pubblico!

Leggi anche: Supercoppa Italiana Inter, svelata la data di partenza di squadra e staff per Riyadh: anticipata la cena di natale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SCANDALO SUPERCOPPA, MAZZARRI DENUNCIA I FAVORITISMI ALL'INTER

Supercoppa: regolamento squalifiche, che succede se finisce in parità, montepremi record - Giovedì 18 inizia il mini torneo in Arabia Saudita tra Napoli, Milan, Bologna e Inter: tutte le informazioni sul regolamento della Supercoppa Italiana ... sport.virgilio.it