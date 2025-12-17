Che rebelott per quater ghej con l' Avis
Sul palco del De Andrè di Mandello del Lario torna la compagnia teatrale Juventus Nova di Belledo, invitata dall'Avis locale per celebrare insieme il Natale. Un momento di condivisione e tradizione che coinvolge associati e simpatizzanti, rafforzando il senso di comunità attraverso uno spettacolo dedicato ai festeggiamenti natalizi.
C'è un gradito ritorno sul palco del De Andrè di Mandello del Lario: la compagnia teatrale Juventus Nova di Belledo, richiesta a gran voce da parte della locale sezione Avis per omaggiare associati e simpatizzanti uniti nel rituale scambio di auguri natalizi.
