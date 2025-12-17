Che cos' è l' Unione? Un libro racconta la storia calcistica veneziana

L'articolo esplora la storia calcistica di Venezia e Mestre, concentrandosi sui momenti chiave che hanno segnato l'evoluzione del calcio veneziano. Dal 1987, anno dell’unificazione tra le due città e della nascita del colore arancioneroverde, si ripercorrono difficoltà e successi, offrendo uno sguardo approfondito sui cambiamenti che hanno plasmato questa tradizione sportiva.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.