Che cos' è l' Unione? Un libro racconta la storia calcistica veneziana

L'articolo esplora la storia calcistica di Venezia e Mestre, concentrandosi sui momenti chiave che hanno segnato l'evoluzione del calcio veneziano. Dal 1987, anno dell’unificazione tra le due città e della nascita del colore arancioneroverde, si ripercorrono difficoltà e successi, offrendo uno sguardo approfondito sui cambiamenti che hanno plasmato questa tradizione sportiva.

La storia del calcio veneziano è fatta di difficoltà ma anche di avvenimenti gloriosi. Il momento di svolta è il 1987, anno dell'accorpamento tra Venezia e Mestre e della nascita del tricolore arancioneroverde: l'inizio di una nuova fase, che dura ormai da quasi quarant'anni e che Manuel Listuzzi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

