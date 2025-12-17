ChatGPT ora integra Apple Music E le novità non finiscono qui

Il 17 dicembre 2025, ChatGPT annuncia l'integrazione con Apple Music, permettendo all'assistente di suggerire brani, album e playlist personalizzate in base alle preferenze e alle abitudini di ascolto degli utenti. Questa novità amplia le funzionalità di ChatGPT, offrendo un'esperienza più interattiva e su misura per gli appassionati di musica.

Roma, 17 dicembre 2025 – ChatGPT apre le porte ad Apple Music. Con il nuovo aggiornamento, l'assistente di OpenAI potrà suggerire brani, album e playlist personalizzate partendo dalle abitudini di ascolto e dalle richieste dell'utente. I consigli musicali saranno interattivi: un clic basterà per aprire direttamente l'app Apple Music su iPhone, iPad o desktop. L'integrazione non è ancora attiva come app collegata, ma il rilascio è annunciato come imminente. È un passo strategico: ChatGPT smette di essere solo uno strumento di testo e diventa sempre più un hub capace di dialogare con l'ecosistema Apple.

