Champions League | dove seguire le partite di Napoli e Juventus in TV

Scopri dove seguire in TV le partite di Champions League di Napoli e Juventus. Due incontri chiave vedranno le squadre italiane affrontare rispettivamente Eintracht e Sporting Lisbona, con possibilità di influenzare significativamente il loro percorso nella competizione europea.

© Laprimapagina.it - Champions League: dove seguire le partite di Napoli e Juventus in TV Due appuntamenti fondamentali attendono le squadre italiane nella massima competizione europea. Gli azzurri affrontano i tedeschi dell’Eintracht mentre i bianconeri ospitano lo Sporting Lisbona in sfide che potrebbero risultare decisive per il prosieguo del cammino continentale. Ecco tutte le informazioni utili per non perdersi nemmeno un minuto delle due partite. Napoli-Eintracht Francoforte: orari e canali di trasmissione Il match del Maradona rappresenta un banco di prova importante per gli uomini di Spalletti. Il calcio d’inizio è programmato per le ore 21:00 con diretta sui canali dedicati alla competizione europea che garantiranno copertura completa dell’evento. Laprimapagina.it Leggi anche: Champions League 2025/2026: partite della seconda giornata, dove vederle (diretta TV e streaming) e probabili formazioni di Napoli, Inter, Juventus e Atalanta Leggi anche: Napoli e juventus: probabili formazioni e dove vedere le partite di champions league La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Real Madrid-Manchester City 1-2 gol e highlights Champions League Oggi in TV, in Champions League tocca a Juventus e Napoli: dove vedere le partite - Non mancano le partite da poter seguire in televisione in data odierna, mercoledì 10 dicembre 2025. tuttomercatoweb.com

