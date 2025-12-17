Cgil-Regione ok al fondo taglia tasse | 200 milioni per redditi e lavoro

La Cgil e la Regione Lazio hanno firmato un accordo che prevede lo stanziamento di oltre 200 milioni di euro destinati a ridurre le tasse e sostenere i redditi e il lavoro nella regione. L'intesa rappresenta un passo importante per favorire la ripresa economica e migliorare le condizioni delle famiglie e delle imprese locali.

Roma, 17 dicembre 2025 – “Questa mattina abbiamo sottoscritto unitariamente, con la Regione Lazio, l’accordo sul fondo Taglia tasse e su altre misure collegate, con cui vengono stanziati oltre 200 milioni di euro a sostegno dei redditi e del lavoro. La Regione Lazio era rappresentata dall’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini, e dal Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale, Marco Marafini.” Così in una nota Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil di Roma e Lazio. Cosa prevede l’accordo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

