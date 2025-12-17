Cgil Padova Gianluca Badoer succede ad Aldo Marturano | è lui il nuovo Segretario
In un clima di rinnovamento, la Cgil di Padova ha scelto il suo nuovo leader. Durante l’Assemblea Generale tenutasi il 17 dicembre presso il ristorante “Al Bosco”, è stato eletto Gianluca Badoer come nuovo Segretario Generale, succedendo ad Aldo Marturano. Un passo importante per il sindacato locale, che guarda al futuro con nuove energie e progetti.
L’Assemblea Generale della Cgil di Padova, riunita oggi martedì 17 dicembre, presso il ristorante “Al Bosco” a Cervarese Santa Croce, ha eletto Gianluca Badoer come nuovo Segretario Generale della Camera del Lavoro di Padova. Badoer ha vinto con 99 voti favorevoli su 105 (due contrari, 4. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
