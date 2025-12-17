Cgil Padova Gianluca Badoer succede ad Aldo Marturano | è lui il nuovo Segretario

In un clima di rinnovamento, la Cgil di Padova ha scelto il suo nuovo leader. Durante l’Assemblea Generale tenutasi il 17 dicembre presso il ristorante “Al Bosco”, è stato eletto Gianluca Badoer come nuovo Segretario Generale, succedendo ad Aldo Marturano. Un passo importante per il sindacato locale, che guarda al futuro con nuove energie e progetti.

