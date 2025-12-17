Cerveteri si prepara al futuro con il Campus Etruria, una guida innovativa dedicata alle professioni di domani. In un mondo in rapida evoluzione, l’intelligenza artificiale diventa alleata di medici, avvocati, architetti e molti altri professionisti. Scopri come questa tecnologia rivoluzionerà il modo di lavorare, creando nuove opportunità e sfide per le professioni di domani.

© Romadailynews.it - Cerveteri, Campus Etruria: prima guida a professioni con AI

Cerveteri – “I lavoratori di domani vivranno in costante simbiosi con l’intelligenza artificiale: varrà per i medici, gli psicologi, gli infermieri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, gli avvocati, i notai, gli architetti, gli esperti di comunicazione e tanti altri professionisti. Il loro lavoro non sarà sostituito dalle macchine, ma sarà liberato dai vincoli tecnici e richiederà loro un continuo aggiornamento: come dimostra nei fatti Virgilio AI, la “guida virtuale” del mio libro “Supervisor, i professionisti dell’AI”, la formazione professionale sarà sempre più interattiva grazie alla diffusione degli assistenti basati sull’AI”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: “Il futuro è nell’AgrAria”: al campus di Novoli la prima giornata dedicata alle professioni green

Leggi anche: Dall’11 dicembre a Cerveteri festival “Campus Etruria” per giovani studenti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

IA, a festival “Campus Etruria” prima guida virtuale per professioni; Cerveteri, al via il festival “Campus Etruria” per i giovani studenti; Campus Etruria, quattro giorni per il futuro: Cerveteri lancia il festival tra cultura, tecnologia e; Tutto pronto per il festival “Campus Etruria” per i giovani studenti.

IA: al Festival “Campus Etruria” di Cerveteri la prima guida virtuale per le professioni - “L’AI non è una moda passeggera, ma una rivoluzione identitaria, oltre che tecnologica” con l’intelligenza artificiale: varrà per i medici, gli psicologi, gli infermieri, i commercialisti, i consulent ... terzobinario.it