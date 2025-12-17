Certificazioni informatiche GPS 2026 | facciamo il punto Ti spieghiamo come non sbagliare Video gratuito in collaborazione con CERTIPASS

Le Certificazioni Informatiche GPS 2026 rappresentano un passaggio fondamentale per i docenti in vista delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. In questo articolo, analizziamo le principali novità e forniamo consigli pratici su come ottenere le certificazioni corrette, in collaborazione con CERTIPASS. Un approfondimento indispensabile per prepararsi al meglio e non commettere errori.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026 saranno un passaggio importante per molti docenti e aspiranti docenti. Nella bozza della tabella di valutazione dei titoli, le certificazioni informatiche hanno un ruolo specifico e possono incidere sul punteggio. Il video è frutto di un webinar organizzato in collaborazione con CERTIPASS, ente certificatore accreditato presso Accredia e azienda leader nel settore delle certificazioni . L'articolo . Orizzontescuola.it

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE GPS 2026

