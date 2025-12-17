Cerimonia per il cambio di denominazione della sezione Staccata Autonoma dell' Esercito di Pescara

Si è svolta presso via delle Caserme a Pescara la cerimonia ufficiale per il cambio di denominazione della Sezione Staccata Autonoma dell'Esercito. L'evento ha visto la partecipazione di autorità militari e civili, sottolineando l'importanza di questo momento di rinnovamento e riconoscimento per la presenza delle forze armate nel territorio.

Cerimonia in via delle Caserme per il cambio di denominazione della Sezione Staccata Autonoma dell'Esercito di Pescara.Alla presenza del comandante delle Infrastrutture dell’Esercito, generale di brigata William De Matteis, si è svolta la cerimonia per il cambio di denominazione della Sezione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

