Cerimonia di ringraziamento per i benefattori dell’Hospice

L’Hospice di Savignano ha organizzato una cerimonia di ringraziamento dedicata ai benefattori che nel 2025 hanno contribuito con le loro donazioni. L’evento è un’occasione per riconoscere e valorizzare il sostegno di chi ha scelto di supportare la struttura, fondamentale nel fornire assistenza e conforto a chi ne ha bisogno.

© Ilrestodelcarlino.it - Cerimonia di ringraziamento per i benefattori dell'Hospice All'Hospice di Savignano cerimonia di ringraziamento dedicata ai benefattori che nel corso dell'anno 2025 hanno effettuato donazioni a favore della struttura. Tanti i donatori: l'associazione Torre di San Mauro Pascoli con il presidente Pierangelo Filippi e il Circolo Ferroviario Valle Ferrovia di Savignano con il presidente Paolo Barbozzi per la donazione di 12 televisori per le stanze di degenza, Gianluca Alessandrini per la donazione di un saturimetro palmare per le attività di degenza donato in memoria della signora Anna Maria Bollini, Mauro Rossi, Giuseppe Casadei e Giorgio Zicchetti dell'associazione Amarcord Samaèvar per i calendari in stile dialettale destinati alle stanze di degenza di Hospice e Ospedale di Comunità.

