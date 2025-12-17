Centrosinistra Giordano | Se le classi dirigenti non dimostreranno maturità l’unica strada resterà affidarsi alle primarie

Giordano, iscritto al Partito Democratico, esprime preoccupazione riguardo all'attuale dibattito politico cittadino, sottolineando la necessità di maturità da parte delle classi dirigenti. In assenza di un comportamento responsabile, avverte che l’unica alternativa potrebbe essere il ricorso alle primarie per scegliere i candidati e definire le strategie politiche.

© Avellinotoday.it - Centrosinistra, Giordano: "Se le classi dirigenti non dimostreranno maturità, l’unica strada resterà affidarsi alle primarie"

"Sono un iscritto al Partito Democratico e sento il bisogno di intervenire, con franchezza ma senza spirito polemico, sul modo in cui si sta impostando il dibattito politico in città". Inizia così il post pubblicato sulla pagina Facebook dall'esponente avellinese del PD Nicola Giordano."La.

