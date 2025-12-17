Centrosinistra Giordano | Se le classi dirigenti non dimostreranno maturità l’unica strada resterà affidarsi alle primarie
Giordano, iscritto al Partito Democratico, esprime preoccupazione riguardo all'attuale dibattito politico cittadino, sottolineando la necessità di maturità da parte delle classi dirigenti. In assenza di un comportamento responsabile, avverte che l’unica alternativa potrebbe essere il ricorso alle primarie per scegliere i candidati e definire le strategie politiche.
“Sono un iscritto al Partito Democratico e sento il bisogno di intervenire, con franchezza ma senza spirito polemico, sul modo in cui si sta impostando il dibattito politico in città”. Inizia così il post pubblicato sulla pagina Facebook dall'esponente avellinese del PD Nicola Giordano.“La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Bonaccini: "A Genova Salis e il Pd hanno dimostrato che l'unità del centrosinistra è la strada giusta"
Leggi anche: Ricci dal quartier generale di Ancona: «Rifarei tutto, Gaza compresa. I marchigiani hanno scelto la continuità ma la coalizione era l'unica strada. L'avviso di garanzia, strumentalizzato, ha inciso»
Programma e alleanze 2 di 8
Il segretario provinciale del partito che è andato controcorrente presentando la sua lista (eletto Barbalace) punta il dito contro una scelta «che ha consegnato la Provincia al centrosinistra» - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.